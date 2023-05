A atriz norte-americana Brie Larson, vencedora do Óscar por "Quarto", e o cineasta argentino Damián Szifron, o aclamado realizador de "Relatos Selvagens", integrarão o júri do 76º Festival de Cannes, anunciou a organização do evento.

O júri será presidido pelo sueco Ruben Ostlund e também incluirá a cineasta francesa Julia Ducournau, o que significa que terá os dois últimos vencedores da Palma de Ouro.

Ostlund recebeu o principal prémio de Cannes em 2022 por "Triângulo da Tristeza" (cinco anos depois de acontecer o mesmo com "O Quadrado) e Ducournau foi a vencedora em 2021 por "Titane".

Os restantes membros do júri são a cineasta marroquina Maryam Touzani, o ator francês Denis Ménochet, a realizadora anglo-zambiana Rungano Nyoni, o ator norte-americano Paul Dano e o escritor e cineasta afegão Atiq Rahimi.

O júri definirá o vencedor da Palma de Ouro de 2023 entre os 21 filmes da mostra competitiva, que incluem "Asteroid City", de Wes Anderson, "Anatomie d'une chute", de Justine Triet, e "Monster", de Hirokazu Kore-eda.

Para formar este júri, os organizadores de Cannes afirmaram em comunicado que desejavam "saudar a chegada de uma geração de artistas que produzem, tocam, cantam e escrevem".

Os vencedores de Cannes serão anunciados em 27 de maio.