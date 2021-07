Michaela Coel vai entrar em "Black Panther: Wakanda Forever", a sequela do filme "Black Panther", da Marvel, lançado em 2018.

A revelação foi avançada pela Variety, cujas fontes avançaram que a atriz já está nos estúdios Pinewood em Atlanta, onde a rodagem começou no mês passado com o regresso de Danai Gurira, Letitia Wright, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong’o, Florence Kasumba e Angela Bassett.

Como é habitual nas produções da Marvel, não são conhecidos detalhes sobre qual será a sua personagem no filme que chegará aos cinemas a 8 de julho de 2022.

A revelação de Michaela Coel em Hollywood foi com estrondo, como a criadora, argumentista, realizadora e protagonista de "I May Destroy You", a grande triunfadora dos BAFTA TV Awards, entregues em junho, e presença habitual nas listas de melhores do ano de vários críticos.

A minissérie da BBC/HBO, "intrépida, honesta e provocadora", explora a questão do consentimento sexual na vida contemporânea e a diferença entre liberação e exploração no novo panorama de encontros e relações.

Num "tom agridoce" e com Londres como cenário ("onde a satisfação está só à distância de uma app"), a produção explora "o contexto moderno do sexo, namoros e relacionamentos, seguindo a história de uma mulher depois de ter sofrido uma agressão sexual", avançava a HBO Portugal aquando da estreia em junho do ano passado.

VEJA O TRAILER.



Antes de "I May Destroy You", Michaela Coel criou a elogiada série cómica "Chewing Gum" (2015), que contou com duas temporadas e está disponível em Portugal na Netflix.