Famoso nos EUA pela sátira política e comentários sobre a sociedade e a política, o comediante, apresentador e comentador político Bill Maher voltou a criticar o que vê como mais uma consequência nociva do movimento de "cancel culture" nos EUA.

Na edição mais recente do seu programa "Real Time with Bill Maher", o alvo foi um ciclo que está a decorrer no canal norte-americano TCM com filmes acompanhados de introdução de "contexto histórico" feitas por especialistas por causa de terem "conteúdo ofensivo" para os espectadores do século XXI.

"Filmes que nós costumávamos gostar porque percebíamos que os tempos mudam, as pessoas mudam e os costumes mudam. Chama-se evolução, mas agora é chamado problemático", comentou Bill Mayer.

A programação inclui "E Tudo o Vento Levou" (1939), "Psico" (1960) e até os musicais "My Fair Lady" (1964), "Ritmo louco" (1936) e "Sete Noivas Para Sete Irmãos" (1954).

O comediante sugeriu outros clássicos para juntar à lista dos que devem ter avisos.

Além de recuperar outra vez "Psico" ("retrata incorretamente a vida da grande maioria dos proprietários de motéis transexuais), avançou com "A Bela Adormecida" ("Um príncipe beija uma mulher inconsciente sem consentimento"), "O Feiticeiro de Oz" ("uma poderosa mulher de cor é assassinada por uma rapariga branca do campo"), "A Semente do Diabo" ("Falha em apresentar o controlo da natalidade como uma opção viável"), "Tubarão" ("retrata brancos como as vítimas"), "A Primeira Noite" ("retrata uma discrepância de idade problemática [numa relação] em que não podemos culpar o homem"), "A Maior História de Todos os Tempos" ("Sim, aviso, retrata de uma forma positiva o balanço de poder entre Maria, um adolescente palestiniano e Deus, um homem mais poderoso").

"E, claro, 'Braveheart': aviso, é com o Mel Gibson", concluiu.

