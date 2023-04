Esta semana no Popcorner, destacamos as estreias de "Renfield", com Nicolas Cage, de "Sisu", um filme finlandês que está a dar que falar, e no streaming temos "Peter Pan e Wendy", a versão em imagem real do clássico animado da Disney. Veja no vídeo abaixo.

"Popcorner" é o programa do SAPO Mag criado em parceria com a Comic Con Portugal, sobre cinema, séries, banda desenhada e tudo o que está no universo da cultura pop. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram