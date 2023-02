A 57.ª edição do Super Bowl foi este domingo à noite nos EUA, com os Kansas City Chiefs a ganharem o segundo troféu em quatro anos ao vencerem os Philadelphia Eagles por 38-35 no State Farm Stadium, em Glendale, no Arizona.

A final da Liga de futebol americano (NFL) não é só dentro de campo: com audiências de mais de 100 milhões de espectadores, é o programa televisivo mais visto do ano e Hollywood é uma das indústrias que investem muitos milhões.

Com cada anúncio de 30 segundos a custar sete milhões de dólares (um novo recorde), os estúdios lançaram vários trailers e 'spots' para abrir o apetite dos espectadores para algumas novidades dos próximos meses.

Vários filmes, como "Indiana Jones e o Marcador do Destino" ou "Creed III", tiveram direito a 'spots' mais pequenos, enquanto de "Velocidade Furiosa X" surgiu apenas uma versão editada do trailer revelado na sexta-feira.

Já a Disney lançou um trailer especial alusivo aos 100 anos do estúdio.

O grande destaque é o primeiro trailer de "The Flash", com a problemática estrela Ezra Miller e já com imagens dos regressos de Ben Affleck e Michael Keaton como Batman, e que James Gunn, agora um dos líderes da DC Studios, descreveu como "provavelmente um dos melhores filmes de super-heróis alguma vez feitos".

Também a Marvel lançou um novo trailer de "Guardiões da Galáxia, Volume 3", onde entra a atriz portuguesa Daniela Melchior e é realizado por... James Gunn.

Como se comentou nas redes sociais: "Gunn a promover 'The Flash' e 'GOTG Vol 3' parece tão estranho".



O resumo de 2023...

THE FLASH (15 de junho)



GUARDIÕES DA GALÁXIA, VOLUME 3 (4 de maio)



100 ANOS DA DISNEY



CREED III (2 de março)



INDIANA JONES E O MARCADOR DO DESTINO (30 de junho)



VELOCIDADE FURIOSA X (18 de maio)



AIR (6 de abril)



SUPER MARIO BROS. - O FILME (30 de março)



TRANSFORMERS: O DESPERTAR DAS FERAS (9 de junho)