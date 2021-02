O 55.º Super Bowl foi no domingo à noite (7) nos EUA e o Tampa Bay Buccaneers derrotou o atual campeão Kansas City Chiefs por 31-9, com uma grande exibição de Tom Brady, que conquistou o seu sétimo título na liga profissional de Futebol Americano (NFL).

Mas o evento não é só dentro de campo: com audiências de mais de 100 milhões de espectadores, é o programa televisivo mais visto do ano e Hollywood é uma das indústrias que investem muitos milhões de dólares.

Embora o impacto da pandemia tenha abrandado a indústria, que se mostrou muito mais cautelosa e "poupadinha", o Super Bowl ainda teve trailers para abrir o apetite dos espectadores para algumas novidades dos próximos meses: sem "Viúva Negra", uma pista clara que a estreia a 8 de maio deverá ser outra vez adiada, mas com as primeiras imagens de "Old", o novo e misterioso filme de M. Night Shyamalan film, e, outra vez, "Velocidade Furiosa 9"...

Eis o resumo de 2021....

Old (23 de julho)

Velocidade Furiosa 9 (28 de maio)

Raya e o Último Dragão (5 de março)

Ninguém (8 de abril)

The Falcon and The Winter Soldier (19 de março)

2 Príncipes em Nova Iorque (5 de março)