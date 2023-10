Mesmo com o elenco impedido de fazer promoção por causa da greve dos atores de Hollywood, "As Marvels" vai chegar aos cinemas a 9 de novembro.

No entanto, o prolongamento do conflito laboral ameaça o filme que se segue no Universo Cinematográfico Marvel: a estreia de "Deadpool 3" está em risco, com o realizador a assumir que não não sabe se vai acontecer em maio do próximo ano.

"Gostaria de saber. Nem sei se temos oficialmente [uma data de estreia]. Sei que íamos lançar a 3 de maio. Sem dúvida que a greve dos atores e a longa pausa na produção colocou essa data realmente em risco. Rodámos metade do filme. Editei metade do filme. Mal podemos esperar por voltar a trabalhar e conseguir lançar este filme no ano que vem", disse Shawn Levy à publicação The Wrap.

Se Ryan Reynolds retoma o papel de Deadpool e não é segredo que Hugh Jackman está de volta como Wolverine, o realizador recusou liminarmente responder aos rumores sobre um alegado envolvimento como atriz de Taylor Swift, com as suas fãs a exigirem que seja a mutante estrela da música pop Dazzler (Cristal nas histórias traduzidas para português).

"Sem dúvida que são barulhentas. Vou ficar por um 'Sem comentários' porque é um duplo risco. Está relacionado com a Taylor. E está relacionado com o Universo Cinematográfico Marvel. Não sou parvo. Vão ter de esperar para ver", foi a resposta.

Os grandes estúdios suspenderem as negociações com o sindicato dos atores a 11 de outubro, mas alguns dias antes, quando ainda existia otimismo, um artigo de acesso pago do The Wrap indicava que as grandes prioridades da indústria ao retomar a atividade são as produções paradas durante a rodagem ou em fase adianta de pós-produção, só a precisarem dos atores para regravar alguns diálogos ou rodarem pequenas cenas adicionais.

Além de "Deadpool 3", esta lista de filmes considerados prioritários inclui o título logo a seguir da Marvel, "Captain America: Brave New World", com estreia ainda prevista para 26 de julho, o oitavo "Missão Impossível", “Kraven: The Hunter” e as sequelas de "Beetlejuice", “Twister” e "Gladiador".