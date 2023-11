A greve dos atores de Hollywood terminou oficialmente à 00h01 de quinta-feira, hora de Los Angeles, colocando fim a uma paralisação histórica: 118 dias.

Uma vez que a greve dos argumentistas, que durou 148 dias, terminou no fim de setembro, a indústria pode agora retomar o trabalho.

Os grandes canais de televisão (ABC, NBC, CBS e FOX) tentarão retomar a produção das suas séries o mais depressa possível para ainda apresentarem temporadas encurtadas nos primeiros meses de 2024.

Na área do cinema, muitas produções só devem retomar ou começar em janeiro, por causa das pausas para os festejos do "Thanksgiving" (Ação de Graças) no dia 23 nos EUA e a seguir a contagem decrescente para o Natal.

No entanto, os grandes estúdios mantiveram uma mão cheia de filmes na fase de pré-produção para recomeçar o mais depressa possível: aqueles cuja rodagem foi interrompida com o início da greve dos atores a 14 em julho e estão pressionados pelas datas de estreia em 2024..

Entre os que devem retomar ainda esta semana ou num futuro muito próximo estão, segundo avança o Deadline, "Deadpool 3", com Ryan Reynolds e Hugh Jackman, que estava completo a 50% antes da paragem.

A convicção da imprensa especializada é que não vai estar pronto para cumprir a estreia na primeira semana de maio e especula-se que a Marvel trocará a data com "Captain America: Brave New World", atualmente agendado para 26 de julho.

Outra grande prioridade é a sequela de Gladiador", realizada por Ridley Scott e com Paul Mescal, Denzel Washington e Pedro Pascal, que parou ao fim de cinco semanas de rodagem em Marrocos e tem estreia internacional nos cinemas anunciada para 22 de novembro de 2024.

Na maior parte dos casos, os projetos que estavam em produção estão em primeiro lugar na lista dos atores que neles participam, não havendo o risco de terem de desistir por causa de um futuro projeto que tinham na agenda.

"Gladiador 2" é um bom exemplo: as fontes do Deadline dizem que é a prioridade para Pedro Pascal e os projetos que tem em agenda, como a série "The Last Of Us", é que terão de trabalhar à volta da sua disponibilidade na grande produção com rodagem em Marrocos, Malta e Grã-Bretanha.

Com ordem para retomar o mais depressa possível estão ainda a sequela de "Beetlejuice", de Tim Burton, que parou quando só faltavam dois dias de trabalho em Inglaterra e o estúdio Warner Bros. está confiante que poderá manter a estreia a 6 de setembro de 2024; "Venom 3", com Tom Hardy, cuja estreia nas salas foi adiada de julho para novembro já após o fim da greve; e "Juror No. 2", de Clint Eastwood, que parou quando faltavam cerca de 12 dias de rodagem.

Na lista de prioridades surge ainda "It Ends With Us", um filme romântico com Blake Lively e Justin Baldoni, que parou ainda em junho por causa dos piquetes de greve dos argumentistas: a estreia mantém-se a 9 de fevereiro de 2024.

Outra produção que se prepara para retomar é um filme ainda sem título da Apple sobre a Fórmula 1 com Brad Pitt.

Os atores também deverão regressar para gravar os seus diálogos para a sequela de animação "Homem-Aranha: Além do Aranhaverso", que deixou de ter data de estreia depois de a Sony o retirar de 29 de março quando começou a greve dos atores.