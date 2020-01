A morte de Kobe Bryant num acidente de helicóptero no domingo reavivou o interesse pela curta-metragem de animação com a qual ganhou o Óscar em 2018.

Com cinco minutos e recorrendo a novas técnicas de animação com o famoso Glen Keane, um veterano da Disney, e banda sonora do lendário John Williams ("Star Wars"), "Dear Basketball" baseia-se num ensaio que publicou quando anunciou a sua retirada em 2015.

Na curta escrita, narrada e produzida por Kobe Bryant, este descreve o seu amor pelo basquetebol desde a infância e o que deram um ao outro.

Encontrá-la on-line era difícil porque nunca teve um grande lançamento e as cópias que circulavam após o fecho da plataforma da Verizon go90 violavam leis de direitos de autor ou incluíam homenagens de fãs que passavam pelo trabalho legítimo.

Agora, o estúdio Granity Studios, o estúdio de Kobe Bryant, disponibilizou "Dear Basketball" de forma gratuita no Vimeo.

VEJA A CURTA.