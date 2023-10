Superando as expectativas, a sequela "Patrulha Pata: O Super Filme", o novo filme infantil da Paramount, atingiu o topo das bilheteiras norte-americanas este fim de semana, com receitas estimadas de 23 milhões de dólares, avançou no domingo o observador da indústria Exhibitor Relations.

“Esta é uma excelente estreia”, disse o analista David A. Gross, acrescentando que embora a saga de filmes “Patrulha Pata” “não estivesse na liga dos gigantes da Disney, Pixar e Illumination [de 'Mínimos']”, também tinha um orçamento de produção muito menor - cerca de 30 milhões - e parece estar a caminho de um futuro lucrativo.

O filme também ficou em primeiro lugar em Portugal, com 24.342 espectadores.

O estúdio não esperou pela estreia nos cinemas para anunciar mais um filme para 2026.

O primeiro "Patrulha Pata: O Filme", lançado em agosto de 2021, num mercado afetado pela pandemia, arrecadou 144 milhões a nível mundial.

Na sequela, a Patrulha Pata ganha superpoderes e transforma-se numa "super patrulha" quando um meteorito mágico aterra na Cidade da Aventura.

Em segundo lugar no período de sexta a domingo ficou outra estreia, o filme de terror da Lionsgate “Saw X”, com 18 milhões de dólares nas bilheteiras: não foi um mau fim de semana para um filme feito por apenas 13 milhões.

"Saw X" é o primeiro da saga "Saw", cheia de violência, a receber críticas extremamente positivas, de acordo com a Variety. Tobin Bell, como o infame Jigsaw, desta vez sequestra médicos enquanto enfrenta vigaristas da medicina gananciosos.

O novo 'thriller' de ficção científica, "O Criador", ficou em terceiro lugar, com 14 milhões, com um tema muito atual: um mundo onde os humanos estão em guerra com a Inteligência Artificial.

John David Washington interpreta um agente especial enviado para matar o Criador do título, acompanhado de Gemma Chan, Ken Watanabe e Allison Janney.

Em quarto lugar ficou o líder das bilheteiras dos últimos três finais de semana, "The Nun II: A Freira Maldita", com mais 4,7 milhões: este 'spin-off' da série “Conjuring” é protagonizado por Taissa Farmiga num conto de terror gótico.

E em quinto lugar ficou outra estreia, "The Blind", com 4,1 milhões. Situado nos pântanos da Louisiana na década de 1960, a história acompanha as lutas da vida real da estrela de “Duck Dynasty”, Phil Robertson, com o vício e o romance.

No geral, as bilheteiras deste ano está 15,5% abaixo em relação ao ano passado, e isso apesar dos enormes sucessos de "Barbie" - agora com 1,43 mil milhões a nível mundial - e "Oppenheimer", disse David A. Gross.

O resto do ano não parece muito melhor, acrescentou o analista.