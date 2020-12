Todos vencedores de Óscares: Denzel Washington (por "Tempo de Glória" e "Dia de Treino"), Rami Malek ("Bohemian Rhapsody) e Jared Leto ("O Clube de Dallas") formam o trio de luxo revelado pelo trailer de "As Pequenas Coisas".

Segundo a sinopse oficial da história, o "thriller" centra-se em Joe “Deke” Deacon (Washington), um polícia veterano enviado a Los Angeles para o que devia ser uma banal e rápida recolha de provas, mas acaba por se envolver na perseguição a um assassino em série que está a aterrorizar a cidade. A liderar a equipa está o sargento Jim Baxter (Malek), que impressionado com os instintos de Deke, lhe pede ajuda a título não oficial para o caso.

As atenções viram-se para o suspeito Albert Sparma (Jared Leto), mas o que Baxter não sabe é que a investigação desenterra fantasmas do passado de Deke que revelam segredos perturbadores que podem ameaçar mais do que o caso.

Realizado por John Lee Hancock (de "The Rookie - O Treinador", "Um Sonho Possível" e "Ao Encontro de Mr. Banks"), "As Pequenas Coisas" tem estreia confirmada para os cinemas portugueses em janeiro, aguardando confirmação da data.

Seguindo a decisão tomada pelo estúdio Warner Bros em relação a todos os seus filmes de 2021 por causa da pandemia, o filme será lançado nos EUA tanto nos cinemas como na plataforma HBO Max a 29 de janeiro.

VEJA O TRAILER.