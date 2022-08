Depois de terem Ken e Barbie para um filme rodeado de secretismo sobre a icónica boneca da Mattell realizado por Greta Gerwig ("Lady Bird", "Mulherzinhas") que chegará aos cinemas em julho de 2023, Ryan Gosling aceitou juntar-se a Margot Robbie no próximo capítulo da saga "Ocean's Eleven". Segue-se a negociação do contrato.

Ainda numa fase inicial de preparação para a rodagem arrancar na primavera de 2023, a história do novo filme será uma prequela na década de 1960, com um assalto na Europa.

O realizador será Jay Roach, que dirigiu Margot Robbie na nomeação para o Óscar de Melhor Atriz Secundária em "Bombshell: O Escândalo" (2019).

Os dois projetos também envolvem a atriz australiana como produtora com o estúdio Warner Bros., consolidando uma posição de grande protagonismo que também passa pelo papel de Harley Quinn no Universo Cinematográfico DC.

Ocean's Eleven - Façam as Vossas Apostas (2001), de Steven Soderbergh

Inspirada pelo filme "Os Onze do Oceano" de 1960 que juntava Frank Sinatra, Dean Martin e Sammy Davis Jr., a atual saga arrancou em 2001 com o filme de Steven Soderbergh a dirigir um elenco de estrelas liderado por George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts e Matt Damon num assalto a três dos maiores casinos de Las Vegas.

O grande sucesso de bilheteira levou à produção de duas sequelas em 2004 e 2007. Sem tanto impacto, uma versão feminina, "Ocean's 8", centrada à volta de Sandra Bullock e Cate Blanchett, chegou em 2018.

Segundo o bem informado Puck, que avançou com a notícia do envolvimento de Gosling em primeira mão, o novo filme terá um orçamento muito superior a todos os anteriores, ainda que longe dos 200 milhões de dólares que a Netflix pagou pelo recente "The Gray Man" que juntou o ator e Chris Evans.