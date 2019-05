EM CHAMAS

Oito anos depois de encantar com “Poetry”, a história de uma mulher com Alzheimer apaixonada por poesia, Lee Chang Dong regressa com uma história baseada num conto do escritor japonês Haruki Murakami – mais precisamente do livro “O Elefante Evapora-se”.

Neste aclamado filme vencedor do Prémio do Júri no Ferstival de Cannes gira em torno do desaparecimento de um dos vértices de um triângulo amoroso, cruzando o drama com elementos de “thriller” psicológico. Segundo o cineasta, "Em Chamas" (foto) é sobre a raiva das gerações mais novas, que têm consciência de que as suas vidas serão piores do que a de seus pais.

PARALLEL PLANES

Com esta obra apresentada na Secção Música Independente, a cineasta alemã Nicole Wegner resolveu mergulhar no circuito de produção musical independente dos Estados Unidos para produzir um ensaio sobre a diversidade e a forma da sustentar a arte fora dos circuitos padronizados do “mainstream”.