Até agora só se sabia que este seria o sexto filme de Leonardo DiCaprio com Martin Scorsese: o projeto andará à volta da nação Osage, uma tribo índia do estado do Oklahoma que, nos anos 1920, tinha as pessoas mais ricas do mundo per capita após ter sido descoberto petróleo nas suas terras.

Acabaram por ser assassinadas uma a uma e o caso, um dos primeiros do então recentemente criado FBI, acabou por descobrir uma assustadora conspiração e um dos crimes mais monstruosos da história dos EUA.

Segundo o Tulsa World, um jornal local de Estado de Oklahoma, Scorsese esteve a visitar Tulsa para falar sobre formas de colaboração com a administração do atual chefe da nação Osage, Geoffrey Standing Bear.

Este terá dito depois ao jornalista que se tratou do primeiro encontro sobre o filme em que o realizador esteve presente e este o informara que De Niro iria interpretar William Hale, um dos suspeitos dos crimes.

A pré-produção de "Killers of the Flower Moon" começa em novembro (altura prevista para "The Irishman" chegar a alguns cinemas antes de ser lançado em streaming) e a rodagem está prevista para a primavera e verão de 2020.