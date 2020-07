Na lista dos filmes bem conhecidos que as pessoas nunca se cansar de rever não podia faltar a saga na "galáxia muito, muito distante": o primeiro"Star Wars" (1977) e as sequelas "O Império Contra-Ataca" (1980) e "O Regresso de Jedi" (1983) estão em quarto, quinto e sétimo lugar, cada um visto pelo menos 11 vezes.

Pelo meio, em sexto, está o clássico "Mary Poppins" (1964), com Julie Andrews.

Vistos em média dez vezes estão clássicos como "Música no Coração" (1965), o primeiro "Regresso ao Futuro" (1985), "O Clube" ("The Breakfast Club", 1985), as animações "O Rei Leão" (1994) e "The Incredibles" (2004), os primeiros "Rocky" (1976) e "Os Caça-Fantasmas" (1984), e a animação "Monstros e Companhia" (2001).

A lista dos 20 vistos mais do que uma vez (mais concretamente nove) completa-se com o primeiro "Arma Mortífera" (1987), "Top Gun - Ases Indomáveis" (1986), "Harry Potter e a Pedra Filosofal" (2001), "O Padrinho" (1972) e "Tubarão" (1975).