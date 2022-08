Que Chris Pratt ganhou muito mais dinheiro do que Bryce Dallas Howard com a trilogia de filmes "Mundo Jurássico" (2015-2022) já era do domínio público: a notícia é que a diferença é maior do que se pensava.

Em 2018, a revista Variety revelou em 2018 que Chris Pratt recebeu dez milhões de dólares pela sequela "Mundo Jurássico: Reino Caído", enquanto a colega, apesar de partilhar o protagonismo com "o nome acima do título" e tempo de ecrã, ficara pelos oito milhões, no que era apontado como mais um exemplo da prática de discriminação salarial de género em Hollywood.

Mas a atriz garante numa nova entrevista à Insider que a disparidade era maior: "As notícias eram tão interessantes porque eu recebia muito menos do que diziam sequer essas notícias, muito menos. Quando comecei a negociar para o 'Jurássico', era 2014 e um mundo diferente, e estava em grande desvantagem. E, infelizmente, tem de se assinar contrato para três filmes, e portanto os teus acordos estão definidos".

Howard dá grande crédito a Pratt por a ter ajudado a conseguir equidade noutras formas de rendimento relacionadas com a saga, que até acabaram por ser mais lucrativas do que o trabalho à frente do ecrã.

"O que vou dizer é que Chris e eu falámos sobre isso e sempre que havia uma oportunidade para mexer em coisas que ainda não tinham sido negociadas, como um jogo ou uma atração [dos filmes nos parques temáticos do estúdio], ele literalmente disse-me: 'Vocês nem sequer precisam fazer nada. Vou tratar de toda a negociação. Vamos ser pagos o mesmo e não precisas de pensar sobre isto, Bryce'", recordou.

"E adoro-o tanto por fazer isso. Realmente adoro-o porque tenho sido paga mais por esse tipo de coisas do que alguma vez fui pelo filme", esclareceu.