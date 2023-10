São 12 os painéis que irão preencher a Praça dos Restauradores com a história da Disney desde os seus primórdios até ao momento atual. Dos primeiros desenhos animados à chegada ao cinema ou à estreia de clássicos como “A Branca de Neve e os Sete Anões”, “Pinóquio”, “Bambi” ou “As Aventuras de Peter Pan”, todos estes momentos estarão representados no coração de Lisboa.

“Esta exposição assinala a nossa paixão por contar histórias que atravessam gerações. Neste momento tão especial, não podemos deixar de agradecer a fãs e às famílias portuguesas que contribuíram para tornar este sonho realidade.” afirma Luís Fernambuco, VP General Manager da The Walt Disney Company Portugal. “Através de imagens dos últimos 100 anos esperamos que fãs de todas as idades possam celebrar connosco as histórias intemporais e as personagens inesquecíveis que nos têm divertido e inspirado ao longo das últimas décadas”, acrescenta.

Nestes painéis poderá ainda encontrar detalhes e imagens que documentam a continuação do legado de Walt Disney após o seu falecimento em 1966, como o lançamento do filme de animação “A Pequena Sereia”, em 1989, e outros sucessos que se seguiram nos anos 1990, como “A Bela e O Monstro”, “Toy Story” e “O Rei Leão”. Em destaque estarão ainda filmes como “Lilo e Stitch”, “Uma História de Encantar” ou “A Princesa e o Sapo” que marcaram a década de 2000, a aquisição da Lucasfilm e de todo o universo “Star Wars” e a estreia de “Frozen" em 2013, que celebra também 10 anos. O lançamento do Disney+ em 2019, a estreia de “Encanto” em 2021, e a aposta nos remakes dos clássicos e nas produções live-action estarão igualmente documentados nos painéis.

A exposição é gratuita, destinada a todas as idades, e pode ser visitada entre 3 e 12 de novembro na Praça dos Restauradores, em Lisboa.