A Disney voltou a mexer no calendário por causa da pandemia e já não vai estrear mais filmes nos cinemas este ano.

"Free Guy", anunciado para 11 dezembro, e "Morte no Nilo", previsto para 18 de dezembro, foram retirados da agenda de estreias. É a segunda vez que isso acontece por causa da pandemia, mas agora o estúdio não anunciou novas datas de estreia.

"Free Guy" é uma comédia sobre um funcionário bancário interpretado por Ryan Reynolds que descobre que é um figurante num videojogo que está prestes a ser desligado para sempre.

Free Guy

"Morte no Nilo" traz de volta Kenneth Branagh como Hercule Poirot, numa "sequela" ao grande sucesso de bilheteira que foi "Morte no Expresso do Oriente": a nova adaptação de uma obra de Agatha Christie junta ainda no elenco Gal Gadot, Letitia Wright, Armie Hammer e Annette Bening.

Os dois adiamentos colocam nos cinemas em situação ainda mais periclitante. O único potencial grande filme para atrair espectadores na agenda é "Mulher-Maravilha 1984", anunciado para 25 de dezembro.

Antes da segunda vaga da pandemia ter voltado a fechar cinemas, estes estavam a operar em capacidade reduzida na Europa e noutros mercados. O único grande filme de Hollywood que estreou foi "Tenet", de Christopher Nolan.

No entanto, o mercado nunca chegou a recuperar nos EUA, principalmente em áreas como Nova Iorque e Los Angeles, onde permanecem fechados desde março. Estima-se que cerca de 50% dos cinemas nos EUA estão abertos.