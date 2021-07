"Viúva Negra" podia ter arrecadado muito mais dinheiro nos cinemas se não estivesse ao mesmo tempo disponível a preço premium no Disney+ (o PVOD) e as receitas de bilheteiras já refletem o impacto da pirataria.

As conclusões são de Mooky Greidinger, o CEO da Cineworld, a segunda maior exibidora de cinema do mundo, com cerca de 790 cinemas e mais de 9500 salas em dez países, incluindo EUA e Grã-Bretanha.

Na segunda-feira, a Disney anunciou que o novo filme de super-heróis da Marvel protagonizado por Scarlett Johansson arrecadou 80 milhões de dólares só nos EUA [67,39 milhões de euros] no fim de semana de estreia, um recorde da era pandémica, além de 78 milhões nos cinemas a nível internacional [65,71 milhões de euros].

O total global foi de 218 milhões [183,64 milhões de euros] pois o estúdio também divulgou pela primeira vez as receitas do lançamento no Disney+: 60 milhões de dólares [50,54 milhões de euros].

Em entrevista ao Deadline, o CEO da Cineworld descreveu como "interessante" a Disney ter sido o primeiro estúdio a divulgar receitas da estreia em PVOD, mas destacou que o valor precisa de ser colocado num contexto correto: os 60 milhões de dólares são receitas globais e deviam ser adicionados aos 159 milhões das bilheteiras mundiais e não aos 80 milhões dos EUA, como foi sugerido.

Defendendo a sua "dama" ou seja, as vantagens da exclusividade dos filmes nas salas, acrescentou que "apenas uma parte dos 60 milhões se tornou receita adicional contra a bilheteira que foi perdida nos cinemas", que estimou em "pelo menos" 30%.

Mooky Greidinger mostrou-se satisfeito com os resultados nos EUA, mas estima que se o valor teria subido para 110 ou mesmo 120 milhões se o lançamento fosse exclusivo nos cinemas.

O CEO também apresentou uma teoria: o menor impacto que se notou nas bilheteiras não resultou tanto do lançamento do filme em POVD, mas do facto de isso criar cópias de pirataria de excelente qualidade, que acredita terem sido a causa para a afluência dos espectadores ter caído 41% de sexta para sábado, só nos EUA.

"Pessoalmente não me recordo, e posso estar errado, de qualquer filme da Marvel ter caído de sexta para sábado na história dos cinemas. 'Viúva Negra' caiu bastante e acho que a razão principal para isso foi realmente a explosão de cópias piratas — em todo o mundo. A pirataria não tem fronteiras e acho que isso teve um grande impacto nos resultados, mais do que o PVOD em si", revelou.

A pirataria vai afetar ainda as receitas dos cinemas no segundo fim de semana em todo o mundo e também terá impacto nos países onde o filme ainda não estreou, concluiu.