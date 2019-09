Já a Disney teve seis filmes que estrearam em primeiro lugar: "Capitão Marvel", "Dumbo", "Vingadores: Endgame", "Aladdin", "Toy Story 4" e "O Rei Leão".

A seguir no ranking, surge a Warner Bros com cinco filmes: "O Filme Lego 2", "Shazam!", "A Maldição da Mulher Que Chora", "Godzilla II: Rei dos Monstros" e "IT: Capítulo 2".

A diferença nota-se nas receitas: até agora, os seis filmes da Disney renderam à Disney mais de 2,82 mil milhões de dólares (nos EUA, pois a contabilidade mundial ultrapassa já os oito mil milhões), enquanto os sete da Universal chegaram aos 1,12 mil milhões e os cinco da Warner aos 1,11 mil milhões.

Os como os balanços se fazem no fim, tudo indica que a Universal não irá conseguir manter a liderança.

A Disney ainda tem sucessos "garantidos" com "Maléfica: Mestre do Mal", "Frozen 2" e "Star Wars: A Ascensão de Skywalker".

Segundo as previsões, a Warner vai conseguir outro primeiro lugar com "Joker" no próximo fim de semana e tem ambições comerciais para "Doutor Sono", a sequela do clássico "Shining" que estreia em novembro.

Já a Universal irá concorrer na semana de "Doutor Sono" com a comédia romântica "Last Christmas", mas "Natal Sangrento" não deverá ganhar à estreia de "Jumanji: O Nível Seguinte" (da Sony), enquanto o musical "Cats" e o épico de guerra "1917" concorrem com "Star Wars".