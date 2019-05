A Disney vai mesmo avançar com a versão em imagem real de "Branca de Neve e os Sete Anões", o clássico dos clássicos que revolucionou o cinema de animação.

As últimas notícias sobre o projeto, do final de 2016, eram que Erin Cressida Wilson, que adaptou "A Rapariga no Comboio" ao cinema, estava em negociações avançadas para escrever o argumento.

Isso mantém-se, mas a Variety avançou que o estúdio escolheu Marc Webb para ser o realizador.

O acordo não está ainda fechado, mas no topo da lista está mesmo este cineasta conhecido pela aclamada comédia romântica "(500) Dias com Summer" (2009) e os dois filmes " O Fantástico Homem-Aranha" com Andrew Garfield e Emma Stone (2012 e 2014).