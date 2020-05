A FEVIP - Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais enviou uma carta ao Governo e ao ICA - Instituto de Cinema e Audiovisual, em que pede o adiamento da abertura das salas que promovam o cinema comercial para o dia 2 de julho.

Em causa está a autorização de reabertura para 1 de junho, uma medida integrada na última fase de desconfinamento da COVID-19: a associação garante que as distribuidoras de cinema que são suas associadas não têm filmes novos para distribuir porque dependem do circuito de estreias internacional.

"Reabrir as salas sem novos filmes equivale a ter um supermercado com as prateleiras vazias ou cheias de produtos cujo prazo de validade já passou", garante o diretor-geral da FEVIP António Paulo Santos na missiva.