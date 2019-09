A nostalgia venceu: o terceiro "Mundo Jurássico" vai juntar Chris Pratt e Bryce Dallas Howard com Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum, as estrelas do primeiro "Parque Jurássico" (1993).

A confirmação foi feita por Laura Dern nas redes sociais, ao lado de Colin Trevorrow, que está de volta à cadeira de realizador, como aconteceu no primeiro "Mundo Jurássico" (2015). A rodagem deve começar no início do ano que vem.

É a primeira vez que os atores estão juntos no grande ecrã desde que tudo começou com o clássico de Steven Spielberg que revolucionou a história dos efeitos especiais.

Jeff Goldblum voltou a ser o Dr. Ian Malcolm em "O Mundo Perdido: Jurassic Park" (1997) e regressou para "Mundo Jurássico: Reino Caído" (2018).

Laura Dern e Sam Neill retomaram as personagens dos Drs. Ellie Sattler e Alan Grant apenas no esquecido "Parque Jurássico III" (2001).

O trio original vai juntar-se a Chris Pratt como o etologista Owen Grady e Bryce Dallas Howard como Claire Dearing num grande desafio no terceiro "Mundo Jurássico": vale a pena recordar que o segundo filme, realizado por J.A. Bayona, terminava com os dinossauros a sair da ilha e a caminho do continente, o que não acontecia há 65 milhões de anos.

Ainda sem título oficial, a estreia nos cinemas está já marcada para 11 de junho de 2021, praticamente 28 anos após "Parque Jurássico".