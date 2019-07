A Apordoc admite que Cíntia Gil “tem tido um papel crucial no desenvolvimento e sucesso do Doclisboa, construindo uma imagem internacional de prestígio, confiança e responsabilidade social na comunidade de cinéfilos e profissionais”.

Num “balanço muito positivo”, a diretora define os sete anos de funções como “um caminho traçado de possibilidades em aberto, construído por uma vasta equipa”.

“Foram tempos difíceis porque, como tudo em Portugal, o setor das artes e da cultura apresenta imensos desafios”, acrescenta.

O codiretor italiano Davide Oberto vai dedicar-se, em exclusivo, à produção do Festival de Cinema de Turim, em Itália, que, “por ser em datas muito próximas do Doclisboa, tornava-se incompatível”, explicou à agência Lusa.

“Através da sua paixão, visão e conhecimento, o festival [Doclisboa] conseguiu concretizar inúmeras iniciativas e projetos novos, deixando um legado enriquecedor para o Doclisboa”, refere a Apordoc, em relação a Davide Oberto.

Davide Oberto, por seu lado, salienta: “Estes últimos quatro anos, em que integrei a equipa, foram uma experiência extraordinária, onde aprendi imenso e onde me confrontei com outros assuntos e sentidos diferentes do Torino”.

Os novos membros que irão constituir a direção do Doclisboa serão anunciados, em outubro, no encerramento da 17.ª edição do festival.

O festival internacional de cinema Doclisboa, dedicado ao género documentário, vai decorrer de 17 a 27 de outubro, numa edição “muito desafiante, que promete boas surpresas, com forte presença feminina e filmes produzidos nos quatro cantos do mundo”, disse Cíntia Gil à agência Lusa.

As retrospetivas "Ascensão e Queda do Muro – O Cinema da Alemanha de Leste" e da obra da realizadora libanesa Jocelyne Saab são ser apresentadas nesta edição do Doclisboa, que vai ter lugar em vários espaços da cidade de Lisboa, lê-se na página oficial.