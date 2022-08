O cineasta belga Boris Lehman, a artista plástica franco-colombiana Paula Gaitán e a realizadora a equatoriana Alexandra Cuesta participam no seminário Doc's Kingdom, a "experiência imersiva" sobre documentário, em setembro em Arcos de Valdevez.

Criado há mais de duas décadas, o seminário Doc’s Kingdom reúne, durante uma semana, "uma comunidade internacional de 100 participantes para um encontro intensivo de sessões e debates com a presença de 10 cineastas convidados", explica a associação Apordoc, que organiza o evento naquele concelho no distrito de Viana do Castelo, em comunicado.

Entre os convidados deste ano está o cineasta belga Boris Lehman, 78 anos, cuja obra ensaística, experimental e biográfica atravessa mais de quatro décadas de trabalho e que "invade espaços pessoais – a sala de estar, o estúdio do artista, o álbum de fotografias", refere a organização.

A ele, cuja obra tem marcado presença no festival DocLisboa, juntam-se também a fotógrafa e realizadora Paula Gaitán, o artista franco-brasileiro João Vieira Torres, a realizadora equatoriana Alexandra Cuesta e a dupla de artistas portugueses Mariana Caló e Francisco Queimadela.

O diretor da Cinemateca, José Manuel Costa, também estará no Doc's Kingdom para falar sobre o filme "Nanook of the North" (1922), de Robert Flaherty, que está a cumprir um século.

"Para encorajar a participação integral no seminário e intensificar a experiência de imersão total, o seminário não divulga antecipadamente o programa de filmes", ressalva a organização.

O Doc’s Kingdom, agendado de 01 a 06 de setembro, realiza-se em Arcos de Valdevez desde 2015, depois de já ter acontecido em Serpa, no distrito de Beja, e no Faial, Açores.

"Este encontro visa proporcionar um salto no conhecimento e na visão de quem nele participa. Por um lado, através da experiência concentrada de projeções e debates. Por outro, usando como catalisadores a própria vivência de grupo e a oportunidade de mergulho num lugar inspirador", justifica a Apordoc.

O Doc’s Kingdom inclui ainda um programa de residências para bolseiros no seminário, contando, entre eles, com Agnieska Szeffel, programadora do festival polaco New Horizons, Cátia Rodrigues, programadora no Festival Curtas Vila do Conde, o realizador argentino Fernando Restelli e a realizadora portuguesa Clara Jost.