O documentário "Processo EX SAAL", que aborda as expectativas dos moradores de três bairros construídos no âmbito do Serviço de Ambulatório de Apoio Local (SAAL), vai estrear-se na quinta-feira, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Realizado por Luís Alves de Matos e Pedro Sousa, o filme revela o início do processo de regularização das casas, entre dezembro de 2022 e fevereiro de 2023, período durante o qual os moradores abriram as portas para falar da incerteza e do cansaço de uma espera de perto de 40 anos. À exibição do documentário seguir-se-á um debate com a participação dos realizadores e dos críticos convidados, Delfim Sardo, curador da exposição "O processo SAAL: Arquitetura e Participação, 1974–76", e Nuno Grande organizador dos debates "Ambulatório — SAAL Norte", moderado por Marta Sequeira, curadora da exposição Habitar Lisboa. O documentário será exibido às 18h30, no âmbito do programa paralelo da exposição "Habitar Lisboa". Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram