Robert De Niro nunca viu "Sozinho em Casa", o filme de 1990 que tornou Macaulay Culkin uma estrela e festejou recentemente 30 anos.

Por um lado, o ator já tinha 47 anos quando o filme chegou aos cinemas e não era exatamente o público-alvo para a as tropelias de um miúdo esquecido por engano quando a família vai para Paris passar as férias de Natal que acabava a defender a casa das tentativas de assalto dos dois ladrões conhecidos como os “bandidos molhados”.

Por outro lado, um dos "bandidos molhados" era interpretado por Joe Pesci, o grande amigo desde os tempos de "O Touro Enraivecido" (1980): os dois fizeram sete filmes juntos.

De Niro foi confrontado com a "falha" durante uma entrevista recente ao "talk-show" da ABC "The View" e não conseguiu dar uma explicação para ter conseguido escapar imune todos estes anos aos encantos do filme que se tornou um clássico da Natal e, pelos vistos, nunca mostrou aos filhos.

"Nunca o vi. E nem sequer pensei muito nisso, o Joe não se importaria se vi ou não, mas não [calhou]", explicou.

Foi então que, num aparte, a anfitriã do programa, a atriz Whoopi Goldberg, também reconheceu que nunca o viu (curiosamente, ela ganhou o Óscar no mesmo ano com "Ghost").

Não foi abordada a curiosidade do papel de Joe Pesci ter sido oferecido primeiro a De Niro, mas quando as apresentadoras lhe disseram que era um bom filme e devia experimentar, o ator deixou a promessa que ia tentar ver com a filha mais nova, de oito anos.