Os filmes “Mataram o pianista” e “Sobre todo de noche”, ambos com coprodução portuguesa, estão nomeados para os prémios Gaudí, da Academia Catalã de Cinema, em Espanha, foi hoje anunciado em Barcelona.

“Mataram o pianista”, de Fernando Trueba e Javier Mariscal, com coprodução da portuguesa Animanostra, está indicado para o Gaudí de Melhor Filme de Animação.

O mote é a vida trágica do pianista brasileiro Francisco Tenório Jr., considerado um dos nomes fundamentais da Bossa Nova, que desapareceu em Buenos Aires, em março de 1976, numa ocasião em que acompanhava Toquinho e Vinicius de Moraes num concerto.

O documentário tem como pano de fundo a música brasileira, em particular os primeiros anos da Bossa Nova, mas também aborda a “brutalidade dos regimes ditatoriais” que marcaram a América Latina nos anos de 1960 e 1970, refere a sinopse.

Para os prémios Gaudí está também nomeado, em três categorias, o filme “Sobre todo de noche”, primeira longa-metragem do realizador espanhol Víctor Iriarte, com coprodução portuguesa pela Ukbar Filmes, juntamente com Espanha e França.

O filme está nomeado para Melhor Argumento Original, Melhor Montagem e Melhor Atriz Secundária, pela interpretação de Ana Torrent.

A narrativa cruza a história de três pessoas: Vera (Lola Dueñas), que deu o filho para adoção e mais tarde vai à procura dele; Cora (Ana Torrent), que adotou um rapaz, porque não podia ter filhos; e este seu filho adotivo, Egoz (Manuel Egozkue), prestes a completar 18 anos.

O filme “Alma Viva”, da realizadora luso-francesa Cristèle Alves Meira, era candidato a uma nomeação na categoria de Melhor Filme Europeu, mas não chegou às nomeações finais anunciadas hoje.

Os filmes mais nomeados para os Gaudí são “Creatura”, de Elena Martin, e “Saben aquell”, de David Trueba, com 15 e 13 nomeações, respetivamente.

A 16.ª edição dos prémios Gaudí está marcada para 4 de fevereiro, no Centro Internacional de Convenções de Barcelona.