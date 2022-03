O festival revelou hoje parte da programação oficial, da qual fazem parte dois filmes portugueses da competição oficial: "Garrano", de David Doutel e Vasco Sá, e "O homem do lixo", de Laura Gonçalves.

O Festival Internacional de Cinema de Animação de Annecy, considerado o mais relevante na área da produção de animação, decorrerá de 13 a 18 de junho.

Esta semana tinha já sido anunciado que aqueles dois filmes portugueses produzidos do BAP Studio também foram selecionados para o Festival de Cinema de Animação de Zagreb, a realizar igualmente em junho, na Croácia.

"O homem do lixo" é o mais recente filme escrito e realizado em nome próprio por Laura Gonçalves, depois de em 2017 ter coassinado a curta "Água mole", com Alexandra Ramires.

O filme é sobre recordações e memórias, a partir da história de vida "do tio Botão", que trabalhou emigrado em França como homem do lixo, lê-se na sinopse.

"Garrano" volta a juntar os realizadores e produtores Vasco Sá e David Doutel, numa ficção sobre um rapaz que é pago para atear um fogo num pinhal.

Os dois realizadores já partilharam a experiência da realização de cinema de animação em outras três curtas-metragens: "O sapateiro" (2011), "Fuligem" (2014) e "Agouro" (2018).

"O homem do lixo" e "Garrano" são duas das mais recentes produções da BAP Studio, uma cooperativa dedicada ao cinema de animação, no Porto, com uma década de existência e que se autonomizou a partir da produtora Bando à Parte, de Rodrigo Areias.

Entre os filmes já produzidos, e premiados internacionalmente, estão "Elo" (2020), de Alexandra Ramires, "Purpleboy" (2019), de Alexandre Siqueira, e "Das gavetas nascem sons", de Vitor Hugo Rocha.