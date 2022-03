Dolly Parton vai voltar a aparecer à frente das câmaras como atriz num filme baseado no seu próprio livro.

Escrito em parceria com James Patterson, "Run, Rose, Run" ["Corre, Rose, corre", em tradução literal] é descrito como "uma história pessoal em Nashville sobre uma jovem que chega à capital da música country para perseguir os seus sonhos de fazer música. A fonte das suas canções de cortar o coração é um segredo brutal que tentou desesperadamente esconder, mas o passado do qual fugiu está a tentar controlar o seu futuro – e pode destruir tudo aquilo pelo qual ela trabalhou".

O livro chegou ao primeiro lugar na lista dos 'bestsellers' do jornal New York Times com o seu lançamento no passado dia 7 e quem não perdeu tempo foi Reese Witherspoon, que chegou a acordo para fazer o filme juntamente com a sua produtora Hello Sunshine.

“Crescendo em Nashville, adorei a Dolly desde o momento em que ouvi a sua voz mágica e vi sua personalidade luminosa brilhar no palco”, destacou a atriz e produtora no comunicado oficial.

"Além da sua presença magnética como artista e intérprete, ela é uma das maiores compositoras e contadoras de histórias do nosso tempo. O seu impacto não tem limites – como artista, atriz, escritora, empresária, ativista e como um ser humano incrível – Dolly Parton não é apenas um ícone para mim, mas uma verdadeira inspiração para mulheres e raparigas em todo o lado. A minha admiração por ela cresceu ainda mais ao ler ‘Run, Rose, Run’, um livro emocionante e comovente que não conseguia largar”, acrescentou Witherspoon.

Dolly Parton e James Patterson também serão produtores no projeto, que não se sabe se será para os cinemas ou streaming.

“Estou orgulhosa, entusiasmada e honrada por trabalhar com a minha boa amiga Reese Witherspoon e a Hello Sunshine no filme ‘Run, Rose, Run’, a partir do romance que escrevi com James Patterson. O James e eu adoramos a Reese e estamos ansiosos por trabalhar com ela e a sua equipa maravilhosa”, disse Dolly Parton.

Além da estreia na comédia de culto "Das 9 às 5" (1980), a lenda da música country teve presenças respeitáveis como atriz em "A Melhor Casa de Prazer do Texas" (1982), "Flores de Aço" (1989) e, mais recentemente, "Christmas on the Square" (2020) para a Netflix.