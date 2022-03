A programação do 40.º festival italiano Bergamo Film Meeting, que se inicia em 26 de março, inclui duas coproduções portuguesas e um programa de curtas com curadoria do Monstra - Festival de Animação de Lisboa, foi hoje anunciado.

Na 40.ª edição do Bergamo Film Meeting, que decorre entre 26 de março e 3 de abril, em Bérgamo, cidade no Norte de Itália, a cerca de uma hora de distância de Milão, serão exibidos mais de 160 filmes, entre longas-metragens, documentários e curtas-metragens.

Da programação, hoje anunciada, fazem parte “Don’t Forget to smile”, de Ning Cai, uma coprodução entre Portugal, Bélgica e Hungria, e o histórico “A cidade branca”, de Alain Tanner, uma coprodução entre o Reino Unido, Suíça e Portugal.

“Don’t Forget to smile” integra o programa “Europe, Now! Boys & Girls – O Melhor do Prémio CILECT”, do qual fazem parte oito curtas-metragens realizadas por estudantes de escolas europeias de cinema.

Já “A cidade branca”, filme de 1983 rodado em Lisboa, protagonizado por Bruno Ganz e Teresa Madruga, será exibido no programa “1983: O Ano em que Entrámos em Contacto”, que celebra 40 anos do festival.

Nesta edição do Bergamo Film Meeting, a secção “Kino Club – O festival encontra as escolas” tem curadoria do Monstra - Festival de Animação de Lisboa, cuja 21.ª edição está a decorrer até ao dia 27 de março.

A organização do Monstra preparou três programas de curtas metragens, divididos por idades “Kids+” “8+” e “11+”.

Entre os vários filmes que serão exibidos estão os portugueses “Assim mas sem ser assim”, de Pedro Brito, e “Nestor", de João Gonzalez.