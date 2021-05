As edições em DVD dos filmes portugueses "A Rosa do Adro" (1919) e "As Armas e o Povo" (1975), digitalizadas pela Cinemateca Portuguesa, são candidatas a um prémio do festival Il Cinema Ritrovato, em Itália.

De acordo com a Cinemateca Portuguesa, a recente edição em DVD destes dois filmes está nomeada para o prémio "Il Cinema Ritrovato", do festival que decorrerá em julho, em Bolonha.

O prémio destina-se a reconhecer as melhores edições DVD e Blu-ray de filmes anteriores a 1991, refere a Cinemateca.

Em anos recentes, a Cinemateca tem vindo a digitalizar, e a disponibilizar em novos suportes, filmes de vários períodos do cinema português, como "A Rosa do Adro", de 1919, realizado por George Pallu e produzido pela Invicta Film, a mais importante produtora do período do cinema mudo em Portugal.

O filme "As Armas e o Povo", considerado um dos mais célebres sobre a Revolução de Abril de 1974, foi assinado por um coletivo de realizadores, entre os quais José Fonseca e Costa, Fernando Lopes, João César Monteiro, Glauber Rocha, Alberto Seixas Santos, António da Cunha Telles e António-Pedro Vasconcelos.