Após vários adiamentos por causa da pandemia, "Dune - Duna" chega aos cinemas a 14 de outubro e sinal de que a data parece segura, foi lançado o trailer oficial.

Com uma duração invulgar (quase três minutos e meio), o trailer abre com Zendaya como Chani a dar um contexto mais concreto do universo à volta de Paul Adreides, o jovem brilhante e talentoso com um grande destino para além da sua compreensão, que tem de viajar para o planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro da sua família e do seu povo.

Seguem-se imagens espectaculares que aumentam a expectativa e confirmam a ambição para o épico que adapta o clássico literário de Frank Herbert e parecerão familiares a quem conheça trabalhos anteriores de Denis Villeneuve, o aclamado realizador de "Sicário", "O Primeiro Encontro" e "Blade Runner 2049".

Também há muito tempo para ver o elenco impressionante que rodeia Timothée Chalamet como o herdeiro da Casa Atreides, apresentando-se com mais detalhe Jason Momoa como Duncan Idaho e os vilões interpretados por Dave Bautista, Stellan Skarsgård e David Dastmalchian, além de Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem ou Chang Chen.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.