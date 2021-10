A sequela de "Dune - Duna" foi anunciada oficialmente na terça-feira (26 de outubro), mas ainda vai demorar até começar a produção.

O realizador Denis Villeneuve desfez a ideia de que a a rodagem da "Parte II" podia arrancar na primavera de 2022.

"Não, isso é demasiado cedo. Ainda temos muito trabalho para fazer. Será provavelmente mais para o outono e mesmo isso seria rápido", adiantou ao The Hollywood Reporter.

Por isso, o anúncio de que ia avançar um segundo filme acompanhado da data de estreia a 20 de outubro de 2023 coloque mais pressão: "São notícias fantásticas, mas também é um fardo. A boa notícia é que muito trabalho já foi feito em relação ao design, elenco, locais de rodagem e argumento. Portanto, não estamos a começar do zero".

Filmada a primeira parte do romance de Frank Herbert e com o universo da história definido, Denis Villeneuve disse em entrevistas ainda antes de receber as boas notícias que um segundo filme seria uma oportunidade para ser "muito mais divertido" e, "de certa forma [...] mais cinematográfico".

Agora e apesar do calendário apertado, o realizador quer corresponder às expectativas, nomeadamente às espectadores que estão a ver o primeiro filme nos cinemas.

"Não é um período longo de tempo, mas tentarei enfrentar esse desafio porque é importante para mim que o público veja a 'Parte II' o mais depressa possível. Não é uma sequela em que é outro episódio ou outra história com as mesmas personagens. Na verdade, tem continuidade direta com o primeiro filme. É a segunda parte do grande, gigantesco filme que estou a tentar fazer. Portanto, quanto mais cedo melhor", prometeu.

Além de Timothée Chalamet, o elenco de estrelas do primeiro filme inclui Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Dave Bautista, Zendaya, Jason Momoa, Charlotte Rampling e Javier Bardem,

