Após ter sido adiado praticamente um ano, a adaptação do clássico literário de Frank Herbert "Dune - Duna" chegará aos cinemas a 16 de setembro, alguns dias após a antestreia mundial no Festival de Veneza.

Esta segunda-feira, o estúdio Warner Bros. divulgou uma série de novos posters, mais concretamente os dedicados às personagens, interpretadas por um dos mais impressionantes elencos de uma super produção recente de Hollywood: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Chang Chen e Zendaya, além de Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem, entre outros.

Após uma primeira versão cinematográfica dirigida por David Lynch em 1984 e uma minissérie do Sci Fi Channel em 2000, a expectativa é grande para a nova versão, que poderá começar uma nova saga no cinema: ao comando do projeto está Denis Villeneuve, o aclamado realizador de "Sicário", "O Primeiro Encontro" e "Blade Runner 2049".

No centro da história está Paul Adreides, um jovem brilhante e talentoso com um grande destino para além da sua compreensão, que tem de viajar para o planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro da sua família e do seu povo.

