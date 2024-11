Dwayne Johnson acha que os espectadores têm o direito de cantar nas salas de cinema se quiserem.

“Principalmente se gostam de música, essa é a parte divertida”, disse o ator à BBC News na passadeira vermelha da antestreia britânica do filme de animação "Vaiana 2", que também chega aos cinemas portugueses esta semana.

Nas redes sociais, a discussão sobre etiqueta nos cinemas tem surgido principalmente com a estreia no último fim de semana na América do Norte da primeira parte de "Wicked", a adaptação do gigantesco musical de sucesso da Broadway (a estreia em Portugal será apenas a 5 de dezembro).

Vários fãs acham que devem poder cantar os famosos temas, mas outros dizem que isso estragará a experiência cinematográfica das pessoas que pagaram e querem ouvir Cynthia Erivo e Ariana Grande. Também tem sido sugerido que as cantorias devem ficar para as sessões próprias, que alegadamente a Universal Pictures deverá lançar pelo Natal.

Mas com "Vaiana 2" também a ter músicas, Dwayne Johnson tem outra opinião sobre a etiqueta dos espectadores nas salas.

"Cantem. Pagaram o dinheiro que vos custou a ganhar por um bilhete e foram a um musical, e estão entusiasmados. Cantem.", defendeu.

A AMC Theaters, a maior rede de cinemas na América do Norte, deixou um aviso, recordando num breve vídeo antes das sessões ao som do tema "Wicked" que cantar e outros comportamentos não são apropriados numa sala de cinema: "Nos cinemas AMC, o silêncio vale ouro. Nada de conversa. Nada de mensagens de texto. Nada de cantar. Nada de lamúrias. Nada de namoriscar. E absolutamente nada de chamar nomes [a outros espectadores]. Aproveitem a magia dos filmes".