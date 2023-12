Um dos próximos projetos de Dwayne Johnson vai surpreender os que acham que, mais de que um ator ou estrela de cinema, ele se converter nos anos mais recentes numa gigantesca "marca" de negócios, onde não se distinguem filmes, wrestling, fitness e até tequila.

O ator vai ter um desafio como o protagonista de "The Smashing Machine", um filme sobre a vida do lendário lutador de MMA Mark Kerr, um dos pioneiros do Vale Tudo, Pride e UFC.

Com o mesmo título de um documentário de 2003 da HBO, a história retratará "a luta de Kerr contra o vício, as vitórias, o amor e a amizade no ano 2000".

O projeto é de prestígio, juntando a produtora do ator com o estúdio e distribuidora A24, ligado ao cinema do circuito independente e que triunfou na mais recente cerimónia dos Óscares com "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo".

Atrás das câmaras estará Benny Safdie, metade dos irmãos "Safdie", realizador e argumentista com o irmão Josh de "Good Time" (2017) e "Diamante Bruto" (2019), momentos altos nas carreiras como atores respetivamente de Robert Pattinson e Adam Sandler.

Após o sucesso do último filme, Benny Safdie também retomou a carreira como ator em títulos como "Oppenheimer", "Licorice Pizza" e a série "Star Wars" do Disney+ "Obi-Wan".

Não foram divulgadas datas de produção ou estreia de "The Smashing Machine".