No final de março, o filme "G.I. Jane - Até ao Limite" voltou inesperadamente à atualidade 25 anos depois da estreia nos cinemas quando Chris Rock fez uma piada na cerimónia dos Óscares sobre o cabelo rapado de Jada Pinkett Smith (consequência de uma condição chamada alopecia), sugerindo que era por causa de "G.I. Jane 2".

O resto é o que se sabe: Will Smith riu e a seguir subiu ao palco e deu uma bofetada ao comediante, regressou ao lugar e continuou a protestar (com palavrões pelo meio), recebeu 40 minutos mais tarde o Óscar de Melhor Ator por "King Richard", e nos dias seguintes demitiu-se de membro da Academia e foi banido por esta de todos os seus eventos durante dez anos.

"Para mim, a piada foi uma espécie de não piada que foi seguida por alguma parvoíce reacionária movida a testosterona", disse recentemente ao Yahoo Entertainment David Twohy, argumentista do drama militarista realizado por Ridley Scott, num artigo especial sobre o aniversário dos 25 anos.

Apesar de fazer agora parte de um dos momentos mais infames dos Óscares, o argumentista não tem dúvidas que o grande legado do filme continua a ser o mesmo desde a chegada aos cinemas a 22 de agosto de 1997: o empenho de Demi Moore na impressionante transformação física, incluindo a célebre cabeça rapada, para interpretar Jordan O'Neil, a oficial dos serviços secretos da Marinha recrutada para ser a primeira mulher a submeter-se ao curso infernal, físico e emocional, para a mais alta unidade de operações secretas, a dos Navy Seals.

"É a grande interpretação da sua carreira", garante David Twohy, acrescentando que "o filme funciona ou fracassa baseado no seu desempenho, e isso exigia que ela tivesse um compromisso total e inabalável naquele papel. E ela teve esse compromisso - acho que ela conseguiu".

Por isso, a seguir à piada de Chris Rock, o argumentista pessoalmente acha que "a Jada devia ter exibido os seus próprios músculos e recebido a piada como um cumprimento, porque a Demi parece fantástica no filme a a Jada também".

"Portanto, onde está o problema? Não só onde está a piada, mas onde está o problema? Não percebo", reforça.

Seja como for, David Twohy não está à espera que de qualquer impacto negativo para o filme por causa do que aconteceu, antes pelo contrário: "Parto do princípio que o meu próximo cheque de royalties [direitos autorais] por 'G.I. Jane' irá duplicar".