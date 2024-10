Um dos talentos do "brat pack" revelados nos anos 1980, foi casada com Bruce Willis antes de encontrar "Ghost" e fazerem-lhe "Uma Proposta Indecente". Teve os papéis femininos mais intensos do cinema da década de 1990, mas a atriz que chegou a ser a mais bem paga de Hollywood surpreendeu todos este ano com "A Substância", que a pode levar aos Óscares.