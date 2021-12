Após meses a guardar o segredo e mesmo a mentir em público, o 'site' oficial da Marvel revelou o primeiro conteúdo sobre o principal segredo de "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" que tanto tem emocionado os fãs.

O impacto do filme ultrapassou as melhores previsões: em plena pandemia, chegou a segunda-feira (20) como a segunda melhor estreia da história do cinema (sem valores ajustados pela inflação), com receitas de 260 milhões de dólares nos cinemas americanos [230,38 milhões de euros], só perdendo para "Vingadores: Endgame" (357 milhões).

Acrescentando-se mais 340,8 milhões de dólares a nível internacional [302 milhões de euros], o que não inclui a China, e a conclusão é que o entusiasmo é generalizado (em Portugal, o filme foi visto por 320.640 espectadores até quarta-feira).

Entre as principais razões estão algumas surpresas e reviravoltas que estão a emocionar os fãs nos cinemas e as pessoas que trabalharam no filme não só mantiveram naturalmente em segredo durante meses, mas sobre as quais mentiram 'descaradamente' em público aos jornalistas e aos fãs.

[AVISO DE SPOILER]

Ao fim da primeira semana nos cinemas, a Marvel divulgou o primeiro conteúdo oficial sobre o maior segredo do "Multiverso": além dos vilões dos filmes anteriores, também regressaram os atores que foram Homem-Aranha, Tobey Maguire e Andrew Garfield (e ainda de Charlie Cox como Matt Murdock/Daredevil).

O artigo revela as reações de Tom Holland (Peter Parker/Homem-Aranha) e Zendaya (MJ) sobre todos os atores e teve um percurso 'acidentado': foi lançado na quarta-feira e retirado ao fim de algumas horas, para regressar novamente no dia a seguir.

Sobre as surpresas e no caso de Charlie Cox, Tom Holland falou essencialmente sobre o prazer de trabalhar com o ator e como foi "interessante fazer uma cena entre dois super-heróis sem nada das coisas de super-herói. Tirando a parte em que ele apanha o tijolo. Foi espantoso".

São Tobey Maguire e Andrew Garfield que têm mais destaque e, no caso do primeiro, que fez três filmes entre 2002 e 2007, parece que a relação incluiu muitas piadas só para os entendidos e surpreendentes vindas de alguém já com 46 anos.

"Ele estava muito contente por estar de volta. Dava para perceber que isso teve um grande significado para ele. Ele colocar o fato outra vez. Nós outra vez juntos", recordou Tom Holland.

Além das muitas fotografias que tirou do momento, Zendaya recordou o nervosismo e como ela e o colega Jacob Batalon (Ned) se sentiram como se fossem os pais de Tom Holland, do género estar a deixá-lo 'no jardim de infância no primeiro dia' e esperar 'que os outros miúdos gostem dele'.

As palavras mais sentidas no artigo são sobre o sucessor de Tobey Maguire, que sempre foi um grande fã do super-herói mas acabou por ser 'descartado' quando o estúdio Sony fez o acordo com a Marvel depois dos dois "O Fantástico Homem-Aranha" (2012 e 2014) não terem sido bem recebidos pelos fãs.

"Andrew Garfield, a lenda em pessoa", disse Tom Holland sobre o ator que chegou a dizer que ficou de "coração partido" por causa da experiência dos filmes.

"Um tipo adorável. Acho que este filme foi a sua maneira de fazer a paz com o Homem-Aranha. Foi uma grande honra trabalhar com ele. Sei que teve grande significado para ele", destacou o atual super-herói.

Zendaya acrescentou: "[Tobey, Andrew e Tom] importam-se profundamente com as personagens [...] e como foi a sua jornada como Homem-Aranha. Foi tão lindo ver-vos todos a partilharem isso e poderem falar uns com os outros sobre uma experiência tão especial em que poucas pessoas tiveram a oportunidade de vestir o fato. Foi ótimo ver como vocês realmente se importavam e apoiavam mutuamente".

"É como uma irmandade", concluiu Tom Holland.

Trailer "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa".