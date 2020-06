Numa introdução de quase cinco minutos, Jacqueline Stewart, professora de Estudos de Cinema da Universidade de Chicago e anfitriã do canal de filmes clássicos TCM, salienta que "o tratamento deste filme através da lente da nostalgia nega os horrores da escravatura, bem como o seu legado de desigualdade racial".

Acrescenta que "ver 'E Tudo o Vento Levou' pode ser desconfortável, até doloroso, mas é importante que os filmes clássicos de Hollywood estejam disponíveis para nós no seu formato original".

"Com os seus lendários valores de produção, cenas de referência e personagens icónicas, 'E Tudo o Vento Levou' definiu a forma como gerações têm visto a escravatura e o período de reconstrução que se seguiu", destacou antes de referir que "não é apenas um grande documento das práticas de racismo de Hollywood do passado, mas também um trabalho duradouro da cultura popular que se relaciona diretamente com as desigualdades raciais que hoje persistem nos 'media' e sociedade".

Os outros vídeos são um debate intitulado "'E Tudo o Vento Levou': Um Legado complicado", que se realizou no Festival de Cinema TCM de 2019, e uma curta-metragem intitulada “Hattie McDaniel: What a Character!” [Hattie McDaniel: Que Personalidade!] com um breve olhar sobre a atriz vencedora do Óscar.