Joseph Quinn, que causou tanto impacto na quarta temporada de "Stranger Things", vai entrar no novo filme "Um Lugar Silencioso", avançou o Deadline.

O ator britânico de 28 anos está na fase das negociações para "A Quiet Place: Day One" ["Um Lugar Silencioso: Dia Um", em tradução literal] para ser o principal protagonista masculino ao lado de Lupita Nyong’o.

Ele foi a revelação dos mais recentes episódios da série da Netflix no papel de Eddie Munson, tornando-se um grande favorito dos fãs pela interpretação do jovem "metaleiro" rebelde, guitarrista de uma pequena banda e querido por quem o conhece de perto, além do chefe de um clube da escola de Hawkins.

Antes foi visto em séries como "Dickensian" e "A Guerra dos Tronos"

Com estreia anunciada para 8 de março de 2024, o novo filme é separado dos dois que foram realizados por John Krasinski e protagonizados pela sua esposa, a atriz Emily Blunt.

A história, baseada numa ideia original de Krasinski, está a ser mantida em segredo, mas terá lugar no mesmo mundo pós-apocalíptico em que as pessoas lutam pela sobrevivência em silêncio rodeadas pela ameaça de criaturas que caçam pelo som.

Na realização estará Michael Sarnoski, que passou a ser cobiçado pelos grandes estúdios de Hollywood após a sensação que foi "Pig", protagonizado por Nicolas Cage.

O terceiro filme da saga original deverá chegar aos cinemas em 2025, novamente realizado por John Krasinski.