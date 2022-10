Tanto quanto se sabe, Margot Robbie fez três filmes e continua a ser Harley Quinn, mas Lady Gaga vai interpretar outra versão da personagem no "Universo Cinematográfico" à parte nas adaptações ao cinema da DC Comics.

Com um curto vídeo no Twitter ao som do tema “Cheek to Cheek” no início de agosto, a cantora e atriz confirmou a sua participação ao lado de Joaquin Phoenix na sequela de “Joker” e embora sem revelar qual o papel, o segredo nem era digno de ser descrito como um dos mais mal guardados em Hollywood.

"Fico muito feliz", reagiu pela primeira vez Margot Robbie numa recente entrevista à MTV News.

"Porque mesmo desde o início disse que tudo o que queria é que a Harley Quinn fosse uma dessas personagens como Macbeth ou Batman, sempre a passar de grande ator para grande ator. Alguém pode fazer o seu Batman ou alguém pode fazer o seu Macbeth", revelou.

Margot Robbie acrescentou que não são muitos os casos em que isso acontece com personagens femininas e recordou como uma das poucas exceções a Rainha Isabel I, que ela própria teve a oportunidade de representar no drama "Maria, Rainha dos Escoceses" (2018), sucedendo no cinema a Cate Blanchett.

"É uma grande honra construir uma base suficientemente forte para que a Harley possa ser agora uma dessas personagens que outros atores têm a oportunidade de interpretar", acrescentou.

"E acho que ela vai fazer algo incrível com isso", garantiu sobre Lady Gaga.

Embora “Joker”, realizado por Todd Phillips e protagonizado por Joaquin Phoenix, sempre tivesse sido pensado como um filme isolado, o seu sucesso esmagador a todos os níveis levou a uma rápida mudança de ideias de todos os envolvidos.

Estreado de 2019 com um orçamento de cerca de 70 milhões de dólares, o filme arrecadou mais de mil milhões de dólares nas bilheteiras de todo o mundo, conquistou o Leão de Ouro no prestigiado Festival de Veneza e recebeu 11 nomeações aos Óscares, conquistando duas, de Melhor Ator para Phoenix e Melhor Banda Sonora.

Novamente com realização e argumento de Todd Philips e ainda com o regresso de Zazie Beatz e Brendan Gleeson, Catherine Keener e Jacob Lofland como novidades no elenco em papéis por revelar, a sequela “Joker: Folie à Deux” tem estreia agendada para 4 de outubro de 2024, exatamente cinco anos depois do primeiro filme.

Algumas fontes revelam ser um musical no interior do hospital psiquiátrico conhecido como Asilo Arkham, para onde Arthur Fleck/Joker foi enviado no desfecho do filme de 2019.