Com um curto vídeo no Twitter ao som do tema “Cheek to Cheek”, a cantora e atriz Lady Gaga acaba de confirmar a sua participação na sequela de “Joker”, embora sem revelar ainda que papel irá interpretar mas que muitos prevêm ser o de Harley Quinn.

Embora “Joker”, realizado por Todd Phillips e protagonizado por Joaquin Phoenix, sempre tivesse sido pensado como um filme isolado, o seu sucesso esmagador a todos os níveis levou a uma rápida mudança de ideias de todos os envolvidos. Estreado de 2019 com um orçamento de cerca de 70 milhões de dólares, o filme arrecadou mais de mil milhões de dólares nas bilheteiras de todo o mundo, conquistou o Leão de Ouro no prestigiado Festival de Veneza e recebeu 11 nomeações aos Óscares, conquistando duas, de Melhor Ator para Phoenix e Melhor Banda Sonora.

“Joker: Folie à Deux” tem estreia agendada para 4 de outubro de 2024, exatamente no mesmo dia e mês da abertura do primeiro filme, estreado a 4 de outubro de 2019, que marcou um recorde nas estreias nesse mês ao arrecadar cerca de 96 milhões de dólares nas bilheteiras dos EUA nos primeiros três dias.

Phillips deverá regressar às funções de argumentista e realizador deste filme que algumas fontes revelam ser um musical, e Phoenix manter-se-á no papel de Joker, com um salário que, segundo algumas fontes, ascendeu de 4,5 milhões para 20 milhões de dólares.