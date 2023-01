M. Night Shyamalan falou pela primeira vez sobre Bruce Willis após as suas redes sociais terem anunciado o fim da sua carreira em março de 2022, após ter sido

diagnosticado com afasia, um distúrbio de comunicação.

Nessa altura, o realizador prestou a sua solidariedade nas redes sociais com o ator que dirigiu em "O Sexto Sentido", "O Protegido" e "Glass", escrevendo "Todo o meu amor e respeito pelo meu irmão mais velho Bruce Willis. Sei que a sua família maravilhosa está a rodeá-lo de apoio e força. Ele será sempre aquele herói naquele poster na minha parede quando era miúdo".

Numa entrevista este mês, a revista The Hollywood Reporter perguntou sobre a primeira vez que constatou "o poder de Bruce Willis em pessoa".

"Ele é uma estrela de cinema a sério. Não estou aqui a subvalorizar, mas sou um tipo 'nerd' e chato a maior parte do tempo. Mas quando comecei a andar com ele senti o charme elétrico deste tipo atraente da classe trabalhadora. Era capaz de conquistar uma sala com o seu humor e charme, e é isso que ele podia colocar nas suas personagens", recordou Shyamalan.

"Quando eu era um miúdo, tinha os seus posters na parede e só ele podia interpretar aquela personagem em 'Pulp Fiction' ou 'Assalto ao Arranha-Céus'. E significa muito para mim ele ser tão importante na minha vida e no início da minha carreira", destacou.

Na entrevista, o realizador só fala de passagem do problema de saúde do ator, destacando antes que existe uma ligação pessoal para lá da profissional: "As nossas famílias também são bastante próximas e pensarei sempre nele como um irmão mais velho e recordarei como ele me protegeu tanto. Portanto, as coisas que lhe estão a acontecer estão a acontecer a uma pessoa da família".