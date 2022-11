Foi divulgado um novo trailer de "Emancipation" esta quarta-feira.

Lançado em alguns cinemas a 2 de dezembro antes de chegar à A Apple TV+ uma semana mais tarde, a super produção com um orçamento de pelo menos 145 milhões de dólares é considerada a candidatura mais forte da plataforma aos próximos Óscares, onde fez história na última cerimónia com a estatueta de Melhor Filme para "CODA".

O mesmo se aplica a Will Smith para a categoria de Melhor Ator: as imagens fortes mostram os horrores sofridos pela sua personagem, Peter, um escravo em fuga durante a Guerra Civil dos EUA (1861-1865) que teve de se mostrar mais inteligente para vencer caçadores de recompensas sanguinários e os implacáveis pântanos do estado do Louisiana para chegar à liberdade, no norte dos EUA e ao Exército da União.

TRAILER ORIGINAL.



A história, destaca o estúdio, é inspirada pelas fotos histórias que foram tiradas de Peter durante um exame médico durante o alistamento, nomeadamente a expunha as cicatrizes das suas costas, provocadas por um castigo com chicote que quase o matou.

Uma delas, conhecida como "Scoured Back", foi publicada pela imprensa dos dois lados do oceano, galvanizando a causa do abolicionismo pelo mundo [a causa política para abolir a escravatura] e provocando um aumento de alistamentos de negros no exército da União.

Também países como a França deixaram de comprar algodão aos estados do sul dos EUA.

Muitas das notícias à volta de "Emancipation" também passam pela bofetada que Will Smith deu ao comediante Chris Rock nos Óscares no final de março, que levaram à decisão da Academia em bani-lo de todos os seus eventos durante dez anos: mesmo que seja nomeado, o ator não poderá ir à cerimónia.

A esse propósito, o realizador Antoine Fuqua disse à Vanity Fair: "Para mim, o filme é maior do que esse momento. Quatrocentos anos de escravatura é maior do que um momento. A minha esperança é que as pessoas encarem dessa forma, assistam ao filme e se surpreendam com a grande atuação do Will e o trabalho duro de toda a equipa".