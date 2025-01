"Conclave", de Edward Berger, é a grande surpresa nas nomeações para os BAFTA, os prémios da Academia Britânica de Cinema e Televisão, o equivalente aos Óscares.

Já o filme “On Falling”, da realizadora portuguesa Laura Carreira, finalista na categoria de Primeiras Obras, não conseguiu chegar às nomeações.

As nomeações foram anunciadas esta quarta-feira ao meio-dia por Mia McKenna-Bruce, a vencedora do prémio de estrela em ascensão do ano passado, e Will Sharpe, conhecido por “The White Lotus” e vencedor de um BAFTA da televisão em 2020.