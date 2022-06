Emma Roberts juntou-se ao elenco de "Madame Web" [Madame Teia, em tradução literal], o filme de super-heróis que tem como protagonista Dakota Johnson e chegará aos cinemas a 7 de julho de 2023.

Não se sabe qual o papel da atriz, conhecida principalmente pela série de antologia "American Horror Story" no filme que, depois de "Venom", "Morbius" e o ainda inédito "Kraven", será mais uma expansão do universo da Marvel que pertence aos estúdios Sony a partir das personagens secundárias das histórias da banda desenhada do Homem-Aranha.

Introduzida por Denny O'Neil e John Romita Jr na banda desenhada em 1980, Madame Web era na origem uma velha vidente cega e paralisada rodeada de uma maquinaria em formato de teia que a mantinha viva (o que explica o seu nome) com poderes psíquicos que a permitiam ver no mundo das aranhas, além de capacidades como telepatia e projeção da consciência.

Além das duas atrizes, o elenco inclui Sydney Sweeney ("Euphoria" e "White Lotus"), assim como Celeste O’Connor, Isabela Merced e o francês Tahar Rahim.

Na realização está S.J. Clarkson, a estrear-se nas longas-metragens após dirigir os episódios de várias séries e minisséries, incluindo o recente sucesso da Netflix "Anatomia de um Escândalo".