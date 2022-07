Numa altura em que a Família Real faz tudo para o manter longe dos olhares do público, eis uma notícia "desagradável": vem aí "Scoop", um filme sobre a história dos bastidores da famosa entrevista da BBC com o Príncipe André sobre a sua amizade com o criminoso sexual Jeffrey Epstein.

Transmitida em novembro de 2019, cerca de dois meses após Epstein ser encontrado morto na sua cela, a entrevista em que transpareceu a arrogância e distanciamento em relação às vítimas do membro da realeza foi tão desastrosa que levou ao seu afastamento da vida pública alguns dias mais tarde pelo Palácio de Buckingham.

créditos: BBC/Mark Harrison

A credibilizar o projeto está Peter Moffat, o argumentista e dramaturgo conhecido por séries como "Injustiça Criminal", "The Village", "Undercover", "The Night Of" e "Your Honor".

A produção deverá começar em novembro e ainda não foi escolhido um realizador e não começou o casting, embora alguns agentes de atores já tenham sido contactados.

Apesar de Moffat e da produtora Hilary Salmon terem confirmado a notícia da produção à publicação Deadline, não quiseram comentar a informação que está a circular de que Hugh Grant é o preferido para interpretar o príncipe caído em desgraça.

"Scoop" baseia-se no livro "Scoops: Behind the Scenes of the BBC’s Most Shocking Interviews", de Sam McAlister, e abordará como é que a equipa do programa Newsnight conseguiu a entrevista e, por outro lado, o que levou o príncipe a pensar que fazê-la era uma boa ideia.