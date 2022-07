Apesar de todo o sucesso na carreira, Mickey Rourke acha que Tom Cruise é "irrelevante".

Os dois atores foram contemporâneos na década de 1980 e viram a carreira disparar ao mesmo tempo em 1986, apesar dos nove anos de diferença na idade (69 para 60): Rourke com "Nove Semanas e Meia" e Cruise com o primeiro "Top Gun".

Mas as semelhanças ficam por aí: com os maiores recursos e talentos de Hollywood, Cruise colecionou muitos sucessos e alguns fracassos, mas Rourke viu a carreira afundar-se nos anos 1990 por vários problemas pessoais antes de conseguir fazer um regresso e ser nomeado para os Óscares com "O Wrestler" em 2008.

Numa entrevista esta segunda-feira à noite que terá uma versão integral transmitida na sexta, Piers Morgan perguntou o que achava de ver Tom Cruise conseguir passar os mil milhões de dólares nas bilheteiras com o recente "Top Gun: Maverick", 35 anos depois do primeiro [na verdade, 36 anos].

"Isso não significa uma me*** para mim. O tipo está a fazer a porra do mesmo papel há 35 anos. Não tenho respeito por isso", respondeu.

"Não quero saber de dinheiro e poder. Importo-me quando vejo o Al Pacino a trabalhar, Chris [Christopher] Walken e os primeiros trabalhos de [Robert] De Niro, e o trabalho de Richard Harris e Ray Winstone", acrescentou.

"São o tipo de atores que quero ser. Monty [Montgomery] Clift, e o [Marlon] Brando antigamente, e muitos atores que se tentaram diversificar como atores", esclareceu.

Todas as dúvidas que ainda podiam existir sobre o respeito que tem ficaram esclarecidas com a resposta à pergunta se achava que Cruise era um bom ator: "Acho que é irrelevante, no meu mundo".

O EXCERTO DA ENTREVISTA.